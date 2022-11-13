سكولاري يعتزل التدريب

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن لويس فيليبي سكولاري، الذي كان مدرب البرازيل لدى هزيمتها 1/7 أمام ألمانيا في كأس العالم عام 2014، والفائز بمونديال 2002، اعتزاله التدريب اليوم الأحد.
وقال فيلباو لقناة نادي أتلتيكو باراناينسي، إنه سيقود الفريق في آخر مباراة له في مسيرته التدريبية يوم الأحد، حينما يستضيف فريقه منافسه بوتافوجو في الجولة الاخيرة من الدوري البرازيلي.
مادة اعلانية
وأضاف إنه سيتولى منصب المدير الإداري في النادي قائلا: سأنهى مسيرتي كمدرب وسأتجه للعمل الإداري وهو منصب جديد لا أعلم عنه الكثير، لكنني سأحاول التعلم بسرعة قدر الإمكان.
ونجح سكولاري في التتويج ب27 بطولة خلال مسيرته ومنها البطولات المحلية في بلاده وكأس أندية أميركا الجنوبية "كوبا ليبرتادوريس" مرتين، كما أنه واحد من أفضل المدربين في تاريخ الكرة البرازيلية.
اقرأ أيضاً
-
سكولاري يعود إلى تدريب غريميو لفترة رابعةقال غريميو المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم إن لويز فيليبي سكولاري سيعود لتدريب الفريق لفترة رابعة.ووقع مدرب تشيلسي والبرتغال والبرازيل السابق ... رياضة عالمية
-
سكولاري مدرباً لفريق في الدرجة الثانية بالبرازيلأعلن نادي كروزيرو المنافس بدوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم، مساء الخميس، تعيين لويس فيليبي سكولاري، المدرب السابق للمنتخب البرازيلي، مديرا ... رياضة عالمية
-
مينيزيس يخلف سكولاري في تدريب بالميراسأعلن نادي بالميراس تعيين مانو مينيزيس مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم السابق يوم الثلاثاء بعد يوم واحد من الانفصال عن مدرب آخر سابق للمنتخب الوطني لويز ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية