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البرازيلي سكولاري

سكولاري يعتزل التدريب

ريو دي جانيرو - د ب أ
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أعلن لويس فيليبي سكولاري، الذي كان مدرب البرازيل لدى هزيمتها 1/7 أمام ألمانيا في كأس العالم عام 2014، والفائز بمونديال 2002، اعتزاله التدريب اليوم الأحد.

وقال فيلباو لقناة نادي أتلتيكو باراناينسي، إنه سيقود الفريق في آخر مباراة له في مسيرته التدريبية يوم الأحد، حينما يستضيف فريقه منافسه بوتافوجو في الجولة الاخيرة من الدوري البرازيلي.

وأضاف إنه سيتولى منصب المدير الإداري في النادي قائلا: سأنهى مسيرتي كمدرب وسأتجه للعمل الإداري وهو منصب جديد لا أعلم عنه الكثير، لكنني سأحاول التعلم بسرعة قدر الإمكان.

ونجح سكولاري في التتويج ب27 بطولة خلال مسيرته ومنها البطولات المحلية في بلاده وكأس أندية أميركا الجنوبية "كوبا ليبرتادوريس" مرتين، كما أنه واحد من أفضل المدربين في تاريخ الكرة البرازيلية.

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