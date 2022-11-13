غارناتشو يمنح يونايتد فوزاً قاتلاً على فولهام

عاد مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا في الوقت القاتل 2 - 1 على مضيفه فولهام، يوم الأحد، في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارة مباغتة أمام أستون فيلا في المرحلة الماضية، إلى 26 نقطة في المركز الخامس، عقب تحقيقه انتصاره الثامن مقابل تعادلين و4 هزائم خلال مشواره في البطولة حتى الآن.

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في المقابل، توقف رصيد فولهام، الذي تكبد خسارته السادسة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 5 انتصارات و4 تعادلات، عند 19 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح النجم الدنماركي كريستيان إريكسن التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل دانييل جيمس لمصلحة فولهام في الدقيقة 61.

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل الإيجابي 1 - 1، خطف مانشستر يونايتد النقاط الثلاث، عقب تسجيل الأرجنتيني الصاعد أليخاندرو غارناتشو هدف الفوز للفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

يذكر أن المسابقة سوف تتوقف لعدة أسابيع بسبب إقامة نهائيات كأس العالم بقطر، التي تقام في الفترة من 20 تشرين ثان/نوفمبر الجاري حتى 18 كانون أول/ديسمبر المقبل.