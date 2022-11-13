اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
لوثار ماتيوس

ماتيوس: بإمكان موهبة بايرن أن يصبح مثل ميسي

برلين - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال لوثار ماتيوس، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم الأسبق، إن جمال موسيالا بإمكانه أن يصبح أسطورة بنادي بايرن ميونخ على غرار ليونيل ميسي في برشلونة بعد أن خاض 100 مباراة مع بايرن في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وأصبح اللاعب الشاب أصغر لاعب على الإطلاق يخوض 100 مباراة مع بايرن في البوندسليغا وذلك بعد مشاركته مع الفريق أمام شالكه أمس السبت.

ويعتقد ماتيوس أن موسيالا بإمكانه أن يرسخ إرثه إذا اختار البقاء مع النادي طوال مسيرته.

وقال لشبكة "سكاي" : هذا أشبه بمسيي. إنها هوليوود. يجب عليه ألا يترك بايرن. يجب عليه أن يلعب دائما. قيمته ربع مليار.

وبعد أن ساهم في 20 هدفا مع بايرن ميونخ في كافة المسابقات، يتفوق موسيالا على اللاعبين الألمان في كل المسابقات هذا الموسم، مؤكدا على قيمته للنادي ولمنتخب بلاده.

وسيتوجه موسيالا لكأس العالم مع المنتخب الألماني، بقيادة هانسي فليك خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية.

ويستهل المنتخب الألماني مبارياته في كأس العالم بمواجهة المنتخب الياباني يوم 23 نوفمبر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقعد نيفادا يضمن فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ مقعد نيفادا يضمن فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط