ماتيوس: بإمكان موهبة بايرن أن يصبح مثل ميسي

قال لوثار ماتيوس، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم الأسبق، إن جمال موسيالا بإمكانه أن يصبح أسطورة بنادي بايرن ميونخ على غرار ليونيل ميسي في برشلونة بعد أن خاض 100 مباراة مع بايرن في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وأصبح اللاعب الشاب أصغر لاعب على الإطلاق يخوض 100 مباراة مع بايرن في البوندسليغا وذلك بعد مشاركته مع الفريق أمام شالكه أمس السبت.

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ويعتقد ماتيوس أن موسيالا بإمكانه أن يرسخ إرثه إذا اختار البقاء مع النادي طوال مسيرته.

وقال لشبكة "سكاي" : هذا أشبه بمسيي. إنها هوليوود. يجب عليه ألا يترك بايرن. يجب عليه أن يلعب دائما. قيمته ربع مليار.

وبعد أن ساهم في 20 هدفا مع بايرن ميونخ في كافة المسابقات، يتفوق موسيالا على اللاعبين الألمان في كل المسابقات هذا الموسم، مؤكدا على قيمته للنادي ولمنتخب بلاده.

وسيتوجه موسيالا لكأس العالم مع المنتخب الألماني، بقيادة هانسي فليك خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية.

ويستهل المنتخب الألماني مبارياته في كأس العالم بمواجهة المنتخب الياباني يوم 23 نوفمبر.