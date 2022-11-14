المصاب خيمنيز ضمن قائمة المكسيك المونديالية

اختار جيراردو مارتينو مدرب منتخب المكسيك المهاجم راؤول خيمنيز ضمن تشكيلة فريقه الذي سيتوجه إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في الوقت الذي يواصل فيه اللاعب تعافيه من مشكلات الإصابة.



وخاض خيمنيز (31 عاما) أربع مباريات فقط هذا الموسم مع ولفرهامبتون واندررز بعد تعرضه لإصابات في الركبة والفخذ.



ولم يضم مارتينو اللاعب خافيير هرنانديز الهداف التاريخي للمنتخب المكسيكي للتشكيلة النهائية.



وسيقود أندريس خواردادو لاعب خط وسط ريال بيتيس منتخب المكسيك في نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة بعد أن أصبح اللاعب الدولي المكسيكي الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده.



وسيغيب عن صفوف المكسيك خيسوس كورونا مهاجم إشبيلية بسبب إصابة في الكاحل ولم ينضم الثنائي الشاب سانتياغو خيمنيز ودييغو لاينيز إلى التشكيلة.



وستلعب المكسيك مع السويد في آخر مباراة استعدادية لها يوم الأربعاء قبل أن تتوجه إلى قطر حيث ستشارك ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب بولندا والأرجنتين والسعودية.

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