تورام ينضم إلى قائمة فرنسا في كأس العالم

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الاثنين استدعاء ماركوس تورام مهاجم فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، للانضمام إلى قائمة المنتخب الفرنسي التي تشارك في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وكان ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي قد أعلن عن قائمة من 25 لاعبا قبل أيام، ثم قرر ضم تورام "25 عاما" إلى القائمة النهائية التي تضم 26 لاعبا، وفقا لقواعد البطولة.

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وشارك تورام، وهو نجل ليلان تورام المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 1998، في أربع مباريات دولية، وقد أصبح واحدا من ستة لاعبين بالدوري الألماني (بوندسليغا) ضمن قائمة المنتخب الفرنسي.

ويتطلع المنتخب الفرنسي إلى تكرار إنجاز مونديال 2018 عندما توج باللقب، وسيتنافس في مونديال قطر ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات أستراليا والدنمارك وتونس، وسيخوض مبارياته أمامها في أيام 22 و26 و30 نوفمبر، على الترتيب.