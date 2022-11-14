تير شتيغن يغيب عن منتخب ألمانيا في عمان

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الاثنين أن حارس المرمى مارك أندري تير شتيغن يعاني من مشكلة في المعدة ولن يسافر برفقة المنتخب الألماني إلى معسكره في عمان، استعدادا لكأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وكان تير شتيغن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، قد وصل إلى أحد فنادق فرانكفورت في وقت متأخر من مساء الأحد مع باقي لاعبي المنتخب الألماني.

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لكن تقرر أن يبقي في ألمانيا لحين تحسن حالته الصحية بالشكل الكافي للسفر.

ويخوض المنتخب الألماني مباراة ودية أمام نظيره العماني يوم الأربعاء ثم يتوجه إلى قطر يوم الخميس المقبل.

وبعدها بستة أيام، يستهل المنتخب الألماني مشواره في مونديال قطر 2022 بلقاء نظيره الياباني قبل أن يلتقي منتخبي إسبانيا وكوستاريكا في مباراتيه الأخريين بدور المجموعات.