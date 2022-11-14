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فاتي مع بيكيه في صورة سابقة

حادث سير لنجم برشلونة قبل المونديال

العربية. نت
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كشفت تقارير إعلامية إسبانية، يوم الاثنين، أن أنسو فاتي، نجم برشلونة، تعرض لحادث مروري، يوم الأحد.

وقالت إذاعة "كادينا سير" عبر موقعها الإلكتروني: تعرض فاتي لحادث مروري في برشلونة، اصطدم بدراجة نارية وأصاب ساق وكاحل سائق الدراجة، وتوجه اللاعب بعد ذلك إلى المستشفى لزيارة سائق الدراجة والاطمئنان على صحته.

وأفاد التقرير أن فاتي البالغ من العمر "20 عاما" سيكون على اتصال طوال الأسبوع للتحقق من سلامة سائق الدراجة.

يذكر أن فاتي ضمن القائمة النهائية التي اختارها لويس إنريكي لمنتخب إسبانيا في كأس العالم 2022، ومن المقرر أن يخوض منتخب إسبانيا أولى تدريباته الأربعاء المقبل.

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