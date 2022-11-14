ديجينيك: خبرة أستراليا لن تفيدها في كأس العالم

لا يعتقد اللاعب الدولي الأسترالي ميلوش ديجينيك أن خبرة منتخب بلاده في اللعب بانتظام في ملاعب قطر مكيفة الهواء خلال التصفيات ستفيد الفريق في شيء خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم التي تنطلق الأسبوع المقبل.



وحجز المنتخب الأسترالي بطاقة التأهل للنهائيات بعد الفوز في الملحق على بيرو في قطر في يونيو الماضي، بعدما لعب المنتخب الأسترالي أربع مباريات في تصفيات كأس العالم في ملاعب قطرية ستستضيف النهائيات المقبلة وذلك بسبب قيود الحد من تفشي كورونا التي كانت مفروضة في أستراليا.



لكن ديجينيك لا يرى أن هذه التجارب السابقة ستفيد فريقه الذي يقوده المدرب غراهام أرنولد في سعيه للوصول لمراحل خروج المغلوب في كأس العالم.



وأضاف ديجينيك قوله: هذه التجارب ستمنحنا فقط معرفة بالملعب والبيئة والأجواء وحالة الطقس في الملاعب، فالطقس سيكون مختلفا كثيرا عنه خارج الملاعب، لا أعتقد أننا سنحصل على أي مزية إضافية لأنه بعد دخول الملعب يكون الطقس والأجواء مماثلة لكل مكان في العالم.



وأردف مدافع أستراليا قوله: الوضع سيكون نفسه بالنسبة للجميع. لن تكون هناك حرارة ولا رطوبة. المزية الوحيدة بالنسبة لنا هي أننا رأينا هذا من قبل.



وسيبدأ فريق المدرب أرنولد مسيرته في النهائيات بمواجهة فرنسا حاملة اللقب في 22 نوفمبر الجاري قبل مواجهة تونس ثم الدنمارك.

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