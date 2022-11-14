حفرة قذرة وعقلية صغيرة.. نجوم هاجموا مانشستر يونايتد

لطالما تلقى مانشستر يونايتد العديد من الانتقادات، واعتاد محبوه على سماع تصريحات قوية ضد النادي الإنجليزي، آخرها تلك التي خرج بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وانضم رونالدو "37 عاما" إلى قائمة من اللاعبين الذين هاجموا النادي الأحمر، وأطلق تصريحات نارية في مقابلة تلفزيونية هاجم فيها ناديه ومدربه إيريك تن هاغ واشتكى من تعرضه "للخيانة" ما يمهد لرحيله بعد كأس العالم في قطر.

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بعدما قال في مقابلة مع الصحافي بيرس مورغان بمحطة "توك تي.في" يوم الأحد: أشعر بالخيانة وبوجود أشخاص لا يريدون وجودي هنا، ليس فقط هذا العام بل في العام الماضي أيضا، ليس من المدرب فقط بل من اثنين أو 3 أشخاص في الإدارة أرادوا أن أغادر.

وعن علاقته بالمدرب تن ها قال رونالدو: لا أحترمه لأنه لم يحترمني.

وأشار اللاعب الذي سيقود البرتغال في كأس العالم الأسبوع المقبل إلى أنه لم يجد "تعاطفا" وشكك النادي به خلال مرض طفلته في يوليو الماضي، مضيفا أنه لم يتمكن من الانضمام للفريق في فترة الإعداد للموسم لرغبته في البقاء بجوارها.

وأضاف: التطور صفر منذ رحيل سير أليكس، لم أجد أي تقدم في النادي ولم يتغير أي شيء. يعرف فيرغسون أكثر من أي شخص آخر أن النادي ليس في المكانة التي يستحقها. هو يعرف وكذلك يعرف الجميع، من لا يرى ذلك إما لا يريد رؤية ذلك، إنهم عميان.

وواصل: أعتقد أن الجماهير تعرف الحقيقة، أريد الأفضل للنادي، ولهذا أتيت إلى مانشستر يونايتد، لكن توجد بعض الأمور بالداخل لا تساعدنا للوصول إلى مستوى سيتي أو ليفربول أو أرسنال حاليا، ناد بهذا الحجم يجب أن يكون على القمة في رأيي.

لينضم رونالدو إلى عدة نجوم سابقين انتقدوا فريقهم مانشستر يونايتد بقوة، أبرزهم أليكسيس سانشيز وأنخيل دي ماريا إضافة إلى لوكاكو وزلاتان إبراهيموفيتش.

تمزيق عقدي

اعترف التشيلي أليكسيس سانشيز أنه اتخذ قرارا خاطئا في شتاء 2018 بالانتقال من أرسنال إلى مانشستر يونايتد، حيث أمضى عامين تخللها فترة إعارة إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وقال سانشيز عن تجربته في "أولد ترافورد": لقد أغرتني فرصة الانتقال إلى مانشستر يونايتد، كانت فرصة جميلة بالنسبة لي لأنني أحببت النادي كثيرا كطفل، وانتهى بي المطاف بالتوقيع له دون معرفة الكثير من المعلومات عما يحدث، وهناك أمور لا تدركها حتى تصل إلى وجهتك.

وكشف المهاجم التشيلي عن صدمته في أول مران، قائلا: منذ تدريبي الأول لقد أدركت الكثير من الأشياء، سألت وكيل أعمالي بعد التمرين "هل يمكنني تمزيق العقد والعودة إلى أرسنال؟".

حفرة قذرة

اعترف البلجيكي روميلو لوكاكو أن إنتر ميلان الإيطالي أنقذه من الجحيم الذي عاشه في مانشستر يونايتد، عندما قال في تصريحات نقلتها "ديلي ميل" البريطانية عن تجربته مع الفريق الإنجليزي: لم أكن أريد أن أغادر خلف ظهر إنتر إلى تشيلسي، لأنهم أخرجوني من الحفرة القذرة التي عانيت منها في مانشستر يونايتد.

أنقذوني

رأى الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أن باريس سان جيرمان أنقذه من فريقه السابق مانشستر يونايتد، بعدما قال في مقابلة صحافية: تلقيت عدة عروض، اتصل بي بيليغريني وأرادني في مانشستر سيتي، قلت له سامحني، لم أكن سعيدا في إنجلترا، أردت الرحيل لأن عائلتي لم تكن سعيدة أيضا، ولا أستطيع التواجد في مكان أشعر به بالألم، ثم ظهر باريس سان جيرمان، وأنقذوني من مانشستر يونايتد واتخذت القرار الصحيح لأنني سعيد في باريس.

عقلية صغيرة

بدوره، قال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إنه فوجئ بالعقلية الصغيرة والمغلقة لمانشستر يونايتد عند التوقيع للنادي في 2016، متحسرا على حقيقة أنه دفع جنيها إسترلينيا واحدا من راتبه لشرب عصير فاكهة.

وكتب المهاجم في سيرته الذاتية عن تجربته مع يونايتد: شيء واحد فاجأني، الجميع يعتقد أن يونايتد ناد كبير، واحد من أغنى وأقوى الأندية في العالم ورؤيته من الخارج بدا لي بهذه الطريقة، ولكن بمجرد وصولي وجدت عقلية صغيرة ومنغلقة.

وأضاف: ذات يوم كنت في الفندق مع الفريق قبل إحدى المباريات، شعرت بالعطش ففتحت ثلاجة الفندق وتناولت عصير فواكه، لعبنا ثم عدنا إلى المنزل، مر بعض الوقت، وصلت قسيمة الدفع الخاصة بي، وأدركت أنهم أخذوا جنيها إسترلينيا من راتبي الشهري.

وأضاف: كان يطلب مني إظهار هويتي كل يوم للدخول إلى مقر التدريبات، كنت أخفض نافذة سيارتي أقول للشخص، اسمع يا صديقي، أنا هنا كل يوم منذ شهر، أنا أفضل لاعب في العالم، إذا كنت لا تزال لا تعرفني، فأنت في الوظيفة الخطأ.