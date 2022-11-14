مدافع ريال مدريد يتبرع براتب المونديال لأطفال سيراليون

أوضحت تقارير إعلامية، يوم الاثنين، أن أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد والمنتخب الألماني، قرر التبرع براتب مشاركته في كأس العالم 2022 لصالح الأطفال في سيراليون.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن المدافع الذي انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادما من تشيلسي الإنجليزي، قرر التبرع بكل الأموال التي سيكسبها من مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم، وذلك حتى يتمكن 11 طفلا في سيراليون من الخضوع لعمليات جراحية والحصول على حياة أفضل.

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وأضافت الصحيفة الإسبانية: سيراليون هي البلد التي ولدت فيها والدته، وسبق وقام روديغر في يناير الماضي بتمويل سلسلة من العلاجات المعقدة للغاية والمكلفة، مما ساهم في تغيير عدة أطفال.

وأوضح المدافع الألماني في تصريحات نقلتها "ماركا" أن هذا النوع من المساعدة هو أقل ما يمكن فعله: في ألمانيا، أتيحت لي الفرص التي حرم منها الكثير من الناس في سيراليون، وأنا ممتن لهذه الفرص، وأقدر بشدة المكانة المتميزة التي أجد فيها نفسي، المساعدة مسألة شرف لي، أود تنفيذ العديد من المشاريع الأخرى في سيراليون مع عائلتي في المستقبل.

وقام روديغر بإرسال العديد من قمصان ريال مدريد إلى سيراليون لإسعاد الأطفال بعد العمليات الجراحية المؤلمة للغاية التي خضعوا لها سابقا.

ووضع أيضا حجر الأساس لافتتاح مؤسسة أنطونيو روديغر في سيراليون العام المقبل، والتي ينوي أن تكون أكثر نشاطاً في مجال المساعدة الإنسانية.