مشكلة في الطائرة تمنع نيمار من الانضمام إلى البرازيل

كشفت تقارير إعلامية، يوم الاثنين، أن نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، فشل في الانضمام إلى معسكر منتخب البرازيل في تورينو الإيطالية، وذلك بعدما واجه مشكلة في الطائرة.

وبحسب تقرير شبكة "إي إس بي إن" فإن نيمار كان سيغادر إلى تورينو رفقة زميله في الفريق ماركينيوس، حيث كان متوقعا انضمامه إلى البعثة يوم الاثنين، إلا أن الثنائي لم يتمكنا من الانضمام بمعسكر الفريق بسبب مشكلة في الطائرة التي كانت ستنقلهما من فرنسا.

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وأشار التقرير إلى أن العطل في الطائرة أدى إلى غياب الثنائي عن تدريبات منتخب البرازيل، يوم الاثنين، على أن يلتحقا في وقت متأخر من مساء الاثنين ليشاركا في مران الثلاثاء استعداداً لكأس العالم 2022.