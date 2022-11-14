منتخب إسبانيا يصل عمّان لملاقاة الأردن قبل المونديال

يصل منتخب إسبانيا لكرة القدم إلى العاصمة الأردنية عمان، الثلاثاء، لخوض مباراة ودية مع مضيفه الأردن الخميس على ستاد عمان الدولي.

وتترقب جماهير الكرة الأردنية هذه المواجهة التاريخية التي تجمع بطل العالم عام 2010 مع منتخب "النشامى" وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها المنتخبان على مر التاريخ.

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وستكون مباراة الأردن المحطة الأخيرة لمنتخب "لا روخا" قبل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض منافسات كأس العالم 2022، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

من جهته يستعد الأردن يومياً بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد الذي أعلن في وقت سابق عن تشكيلة ضمت 27 لاعباً وقع عليهم الاختيار لمواجهة إسبانيا.