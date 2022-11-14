ميسي يصل إلى معسكر الأرجنتين في أبوظبي

وصل النجم ليونيل ميسي إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني في أبوظبي، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، الترحيب الذي حظي به ميسي "35 عاما" لدى وصوله يوم الاثنين.

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ولعب ميسي لمدة 75 دقيقة في المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان على أوزير 5 - صفر مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وجاء ذلك بعد أن غاب عن مباراة واحدة للراحة بسبب معاناته من مشكلة في وتر أخيل.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية يوم الأربعاء أمام نظيره الإماراتي، ثم يستهل مشواره في المونديال بمواجهة نظيره السعودي يوم 22 نوفمبر.

وبعدها يخوض المنتخب الأرجنتيني، المتوج في العام الماضي بلقب كوبا أميركا ويعد من بين المرشحين للقب مونديال قطر 2022، مباراتيه الأخريين بدور المجموعات أمام المكسيك وبولندا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميسي لم يسبق له التتويج بكأس العالم، علما بأنه وصل إلى النهائي في نسخة 2014 بالبرازيل، لكن المنتخب الأرجنتيني خسر حينها أمام نظيره الألماني.