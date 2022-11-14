نجم بلباو وثنائي تألق أوروبياً ضمن قائمة غانا للمونديال

ضمن أداء كمال سواه مع كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا مكانا له في قائمة منتخب غانا المشارك في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر والتي أعلنت يوم الاثنين رغم أنه لم يشارك في أي مباريات دولية من قبل.



وجاء اختيار المهاجم البالغ عمره "22 عاما" مفاجئا حيث اختاره المدرب أوتو أدو ضمن قائمته المكونة من 26 لاعبا للبطولة التي ستواجه خلالها غانا منتخبات البرتغال وكوريا الجنوبية وأوروغواي في المجموعة الثامنة.



وتألق سواه وأسهم في وصول كلوب بروج لدور 16 لدوري أبطال أوروبا بعدما أطاح بأتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن من دور المجموعات.



وانضم للمنتخب لأول مرة أيضا لاعب الوسط ساليس عبد الصمد البالغ عمره "22 عاما" الذي يشارك ضمن تشكيلة لانس الأساسية في الدوري الفرنسي.



كما انضم للتشكيلة إيناكي وليامز لاعب إسبانيا السابق ومهاجم أتلتيك بلباو وطارق لامبتي لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عاما سابقا بعد أن قررا تمثيل غانا قبل شهرين بينما فشلت محاولات إقناع الدولي الإنجليزي كالوم هودسون أودوي باللعب للدولة الإفريقية.



واضطرت غانا لاختيار ثلاثة حراس مرمى دون خبرة بعد إصابة حارسيها الأساسيين جوجو ولاكوت لاعب تشارلتون أثليتيك وريتشارد أوفوري الذي يلعب في جنوب إفريقيا.



وسيكون أندريه (ديدي) أيو قائدا للفريق في قطر بعد أن شارك مع التشكيلة التي وصلت إلى دور الثمانية في جنوب إفريقيا 2010 لتصبح بذلك غانا ثالث دولة إفريقية تحقق هذا الإنجاز طوال تاريخ البولة.



وجاءت التشكيلة على النحو التالي:



حراس المرمى:



لورنس أتي زيجي (سانت جالين) دانلاد إبراهيم (أشانتي كوتوكو) مناف نور الدين (أوبن)



المدافعون:



دانييل أمارتي (ليستر سيتي) جوزيف أيدو (سلتا فيغو) عبد الرحمن بابا (ريدينغ) ألكسندر جيكو (ستراسبورغ) طارق لامبتي (برايتون أند هوف ألبيون) جيديون منساه (أوكسير) دينيس أودوي (كلوب بروج) محمد ساليسو (ساوثامبتون) أليدو سيدو (كليرمون).



لاعبو الوسط:



أندريه (ديدي) أيو (السد) محمد قدوس (أياكس) دانييل كوفي كيري (فرايبورغ) إليشا أوسو (جنت) توماس بارتي (أرسنال) ساليس عبد الصمد (لانس).



المهاجمون:



دانيال أفريي (هارتس أوف أوك) جوردان أيو (كريستال بالاس) عثمان بوكاري (ريد ستار بلجراد) إسحاق عبد الفتاح (سبورتنغ لشبونة) أنطوان سيمنيو (بريستول سيتي) كمال سواه (كلوب بروج) كمال الدين سليمان (ستاد رين ) إيناكي وليامز (أتلتيك بلباو).

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