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اليابان الإكوادور
كاستيو في مباراة ودية أمام اليابان

الإكوادور تستبعد "اللاعب القضية" من قائمة المونديال

كيتو - رويترز
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خرج بايرون كاستييو من تشكيلة الإكوادور المشاركة في كأس العالم لكرة القدم في قطر رغم تأكيد محكمة التحكيم الرياضية أحقية اللاعب في اللعب باسم الإكوادور.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، رفضت المحكمة الرياضية الطعن الذي تقدمت به تشيلي على مشاركة كاستييو مع الإكوادور خلال التصفيات ليحق له اللعب في كأس العالم.

لكن المدرب غوستافو ألفارو قرر عدم استدعاء اللاعب بعد خصم ثلاث نقاط من رصيد المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026 بالإضافة إلى غرامة مئة ألف فرنك سويسري بسبب "تقديم وثائق تحتوي على معلومات كاذبة".

وفي سبتمبر ، رفض الاتحاد الدولي "فيفا" الطعن الذي تقدمت به تشيلي بعد الشكوى أن كاستييو ولد في توماكو في كولومبيا في 1995 وليس في جنرال فياميل بلاياس بالإكوادور في 1998 وفقا للوثائق الرسمية.

وأوضحت المحكمة الرياضية أن الاتحاد الإكوادوري انتهك المادة 21 من لوائح الانضباط للفيفا بشأن تقديم وثائق تحتوي على معلومات كاذبة.

وشددت الإكوادور على أحقية إشراك كاستييو، وقال الاتحاد الوطني إنه استخدم معايير صحيحة لضم اللاعب وإنه سيفكر في الخطوات التالية إذ أنه يرفض العقوبة الموقعة.

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