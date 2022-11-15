إنريكي يكشف كواليس معسكر إسبانيا عبر تطبيق "تويتش"

في خطوة نادرة جداً خلال بطولة بأهمية كأس العالم، أفاد مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي مساء الاثنين أنه سينشر على منصة "تويتش" ما يدور في كواليس "لا روخا" خلال تواجده في المونديال القطري الذي ينطلق الأحد المقبل.
وقال إنريكي في مقطع فيديو نشره الاثنين على "تويتر": مرحباً جميعاً! أيها الـ"ستريمرز" (الناشطون في البث المباشر على منصات التواصل) من حول العالم! احذروا، أنا قادم بسرعة.
وتابع: أنا أسجل هذا الفيديو كي أعلم الجميع بأني أصبحت "ستريمر". حسناً، ليس بعد. لم أبدأ بعد. لكن فكرتي هي أن أبث مباشرة خلال فترة وجودنا هنا في قطر.
ويهدف إنريكي من هذه الخطوة، إلى فتح خط تواصل أكثر عفوية ومن دون أي تجميل مع الجمهور الإسباني خلال المونديال الذي يخوضه أبطال عام 2010 ضمن المجموعة الخامسة بجانب ألمانيا واليابان وكوستاريكا.
ويحل المنتخب الإسباني في الدوحة الجمعة، أي في اليوم الذي يبدأ فيها إنريكي نشاطه كـ"ستريمر" في فكرة هدفها ببساطة بناء علاقة مباشرة مع المشجعين المهتمين بالحصول على معلومات بشأن المنتخب الوطني.
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