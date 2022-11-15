بيل جاهز لقيادة ويلز في المونديال

أكد غاريث بيل قائد منتخب ويلز إنه لائق بنسبة 100 في المئة للمشاركة مع منتخب بلاده في أول نهائيات كأس العالم لكرة القدم تخوضها البلاد منذ عام 1958.
واللاعب البالغ من العمر 33 عاما هو كبير هدافي ويلز على الإطلاق برصيد 40 هدفا في 108 مباريات لكنه عانى من الإصابات هذا الموسم.
وتبدأ ويلز حملتها في النهائيات أمام الولايات المتحدة يوم الاثنين المقبل وستواجه أيضا إيران وإنجلترا في المجموعة الثانية.
وقال بيل خلال مؤتمر صحفي يوم الاثني:ن أنا بصحة جيدة ومستعد للبدء. إذا كنت بحاجة للعب ثلاث مباريات لمدة 90 دقيقة فسأخوض ثلاث مباريات كاملة، الأمر يتسم بالصعوبة، ذهنيا أكثر من أي شيء آخر. أعتقد أنه بالنسبة للجميع، وخلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية، كان الأمر صعبا. حتى سماع القصص الخاصة بإصابة لاعبين ليدركوا أنهم سيغيبون عن كأس العالم كان صعبا.
وواصل: التحدث إلى عدد من اللاعبين، كان أمرا صعبا على الصعيد الذهني في ظل مشاركتهم في مباريات الدوري مطلع الأسبوع الحالي، نتمنى فقط عدم التعرض لأي إصابة على الإطلاق لأنها بطولة كبيرة.
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