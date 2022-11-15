في المونديال.. الهلال يتساوى مع تشيلسي ويتفوق على باريس

أصبح الهلال السعودي سابع أكثر الأندية تمثيلاً في كأس العالم المقبلة بالتساوي مع تشيلسي اللندني، متفوقاً على أندية أوروبية شهيرة مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

ويلعب 12 لاعباً من الهلال في صفوف المنتخب السعودي الذي سيشارك في البطولة، وهو ذات العدد الذي يملكه تشيلسي اللندني، وذلك بعدما اعتمدت جميع المنتخبات قوائمها بشكل رسمي.

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واختار هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي 12 لاعباً من بطل الدوري المحلي 3 مرات متتالية وهم محمد العويس، محمد البريك، سعود عبدالحميد، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، سالم الدوسري، صالح الشهري، محمد كنو، عبدالإله المالكي.



ويتفوق الهلال على أندية توتنهام اللندني وباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند وأياكس أمستردام ويوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد والتي يملك كل فريق منها 11 لاعباً في المونديال، بينما تملك قائمتي إشبيلية الإسباني وأرسنال الإنجليزي 10 لاعبين.



ويتصدر بايرن ميونخ عملاق الدوري الألماني قائمة الأكثر تمثيلاً في كأس العالم التي تنطلق الأسبوع المقبل بواقع 17 لاعباً، وخلفه برشلونة ومانشستر سيتي بـ16 لاعباً، والسد القطري الذي تضم قائمته 15 لاعباً وأقل منه بلاعب مانشستر يونايتد وأخيراً ريال مدريد بطل إسبانيا ودوري أبطال أوروبا بـ13 لاعباً.

