ماني يغيب عن أولى مباريات السنغال في كأس العالم

نقلت وسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء عن مسؤول في الاتحاد السنغالي لكرة القدم قوله إن المهاجم ساديو ماني سيغيب عن "المباريات الأولى" لكأس العالم في قطر بسبب الإصابة.



وانضم المهاجم البالغ من العمر 30 عاما لتشكيلة السنغال المكونة من 26 لاعبا لكأس العالم، والتي تنطلق يوم الأحد، رغم إصابته في الساق اليمنى خلال اللعب مع فريقه بايرن ميونخ الألماني قبل البطولة.



وقال أليو سيسي مدرب السنغال إن ماني، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم هذا العام، لا يحتاج لجراحة لكن آماله في اللعب أمام هولندا في 21 نوفمبر تبدو ضعيفة.



وقال عبدولاي سو المسؤول في الاتحاد السنغالي: سيتعين علينا خوض المباريات الأولى في غياب ساديو ومحاولة الفوز لأن الفريق يملك 25 لاعبا آخر، لم يكن أحد يريد ذلك لكن هذا ما حدث لنا.



ويواجه منتخب السنغال أيضا قطر صاحبة الضيافة في 25 نوفمبر والإكوادور في 29 نوفمبر في المجموعة الأولى لكأس العالم.

مادة اعلانية