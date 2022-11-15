ميسي يستبعد الأرجنتين من المنافسة على كأس العالم

يعتقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن المنافسة ستكون مفتوحة بشكل كبير في كأس العالم 2022، مشيرا إلى أن منتخبات البرازيل وإنجلترا وفرنسا تبدو الأوفر حظا.

ويرى العديد من النقاد أن المنتخب الأرجنتيني هو المرشح الأوفر حظا للتتويج أخيرا بلقب المونديال، للمرة الثالثة في تاريخه.

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ويتطلع ميسي إلى التتويج بلقب المونديال الذي ينقصه بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كوبا أميركا في العام الماضي، وهو ما سيسمح له بالتنافس من الناحية الإحصائية مع دييغو مارادونا وبيليه على لقب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وكان ميسي (35 عاماً) قاب قوسين أو أدنى من اعتلاء منصة التتويج بلقب المونديال في نسخة 2014 التي أقيمت في البرازيل، لكن المنتخب الأرجنتيني خسر في النهائي أمام نظيره الألماني.

وقال ميسي في تصريحات لقناة اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" على "يوتيوب" :المرشحون هم نفسهم دائما. منتخبات البرازيل وفرنسا وإنجلترا تبدو أوفر حظا في الوقت الحالي شيئا ما مقارنة بغيرها، لكن أي شيء يمكن أن يحدث.

ويستهل المنتخب الأرجنتيني، المتوج بلقب المونديال في نسختي 1978 و1986، مشواره في كأس العالم 2022 بمواجهة نظيره السعودي يوم 22 من الشهر الجاري ثم يواجه منتخبي المكسيك وبولندا في مباراتيه الأخريين بالمجموعة الثالثة.