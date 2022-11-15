"المحكمة" توقف مورينيو مباراتين

أوقفت المحكمة الرياضية التابعة لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما لمباراتين.
وذكرت الرابطة في ميلان مساء يوم الثلاثاء أن البرتغالي مورينيو دخل إلى ميدان الملعب قبل وقت قصير من إطلاق صافرة النهاية لمباراة روما أمام ضيفه تورينو والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث احتج بـ "موقف تهديدي" على قرار لحكم الساحة ووجه له إهانة.
ولن يقود مورينيو (59 عاماً) فريقه من داخل الملعب في مباراتي روما المقررتين بعد العطلة الشتوية في يناير المقبل أمام بولونيا على ملعب روما وأمام ميلان على ملعب الأخير.
وخاض روما 15 جولة في المسابقة ويحتل المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، وبعد تعادله مع تورينو وساسولو والهزيمة أمام غريمه لاتسيو، أصبح روما يحتاج بصورة ماسة إلى الحصول على نقاط حتى لا يفقد فرصة المشاركة في المسابقات الدولية.
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