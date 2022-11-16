أمير ويلز يدافع عن دعمه لمنتخب إنجلترا في كأس العالم

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دافع الأمير ويليام الذي يحمل اللقب الملكي أمير ويلز، عن دعمه لإنجلترا التي وقعت في ذات المجموعة مع جارتها في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق الأحد في قطر أثناء اجتماعه مع نواب في البرلمان الويلزي.
وعد ولي العهد البالغ 40 عامًا المشرعين بأنه سيشجع كلا من إنجلترا وويلز التي تخوض المونديال للمرة الأولى منذ 64 عامًا.
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وقال في هذا الصدد: أنا أخبر الجميع أنني أدعمهما، بالتأكيد. لا أستطيع أن أخسر، لقد شجعت إنجلترا منذ أن كنت طفلا صغيرًا.
وتابع أن الأمر لن "يبدو صحيحًا" إذا غير ولاءه الآن، معترفًا أنه شجع ويلز ضد إنجلترا في الرغبي.
وزار الأمير الثلاثاء معسكر منتخب "الأسود الثلاثة" وسلم القائد هاري كاين واللاعبين قمصانهم الرسمية لكأس العالم.
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