استدعاء مدافع شباب الأهلي إلى معسكر بلجيكا

استدعى منتخب بلجيكا لكرة القدم يوم الأربعاء المدافع جيسون ديناير للتدرب مع الفريق في معسكره بالكويت، مع تأكيد المسؤولين أن اللاعب سيكون مع الفريق لتوفير الدعم للقائمة حال إصابة أي لاعب قبل انطلاق كأس العالم في قطر.
واستبعد روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا ديناير لاعب شباب الأهلي الإماراتي على نحو مفاجئ من القائمة المكونة من 26 لاعبا للمشاركة في النهائيات، لكن تم وضعه في قائمة احتياطية مؤلفة من أربعة لاعبين، حال إصابة أي لاعب آخر.
وتحوم شكوك حول جاهزية المدافع يان فرتونن، بعدما غاب عن المشاركة في المباريات الثلاث الأخيرة لنادي أندرلخت، قبل كأس العالم.
وتواجه بلجيكا منتخب مصر وديا في الكويت يوم الجمعة، قبل افتتاح مشوارها في كأس العالم بمواجهة كندا في المجموعة السادسة يوم 23 نوفمبر ، ثم اللعب ضد المغرب وكرواتيا.
ويحق لمارتينيز تبديل أي لاعب مصاب في قائمة فريقه، قبل 24 ساعة من أول مباراة لبلجيكا في كأس العالم.
وينتظر المدرب أيضا موقف المهاجم البارز روميلو لوكاكو الذي خاض مباراتين فقط منذ أغسطس آب بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية.
ويأمل الطاقم الطبي لبلجيكا أن يستطيع لوكاكو المشاركة لبعض الوقت في مباريات دور المجموعات في قطر، لكن إذا لم تسر الأمور على ما يرام سيتم استبداله في القائمة بحلول 22 نوفمبر.
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