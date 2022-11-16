الأرجنتين تنهي استعداداتها بفوز كبير على الإمارات

حقق منتخب الأرجنتين فوزا كبيرا 5 - صفر على مضيفه منتخب الإمارات، في المباراة الودية التي جرت بينهما يوم الأربعاء ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وافتتح جوليان ألفاريز التسجيل لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 17، قبل أن يضيف زميله أنخيل دي ماريا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 25 و36 على الترتيب.

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وأضاف الساحر ليونيل ميسي الهدف الرابع للأرجنتين في الدقيقة 44، قبل أن يختتم خواكين كوريا مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 60.

ويستعد منتخب الأرجنتين للمشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر، التي تنطلق يوم الأحد القادم وتستمر فعالياتها حتى 18 ديسمبر القادم، حيث يلعب في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.