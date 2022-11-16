مقابلة رونالدو.. تصريحات مثيرة عن ميسي ستتصدر العناوين

كشف الصحافي الإنجليزي بيرس مورغان أن مقابلته مع النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو ستتصدر عناوين الصحف بعد أن تحدث الأخير عن أمور متعلقة بليونيل ميسي الأسطورة الأرجنتينية وغريمه الأزلي.

وبدأ برنامج "بيرس أنسنسرد" بنشر أجزاء من مقابلة طويلة أجراها الإنجليزي مع النجم البرتغالي كشف فيها الأخير عن امتعاضه من إدارة العمل في ناديه الحالي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى عدم احترامه لتن هاغ مدربه الهولندي ورده على منتقديه من زملائه السابقين كغاري نيفيل وواين روني.

مادة اعلانية

ونشر بيرس مورغان يوم الأربعاء تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أكد فيها أن رونالدو تطرق لاسم ميسي في اللقاء المثير "سألني الكثير إن كان رونالدو تحدث عن ميسي خلال المقابلة، أقول لهم نعم وما كشفه سيتصدر العناوين".



ومن المقرر أن تنشر المقابلة كاملة على جزأين طويلين يومي الأربعاء والخميس بعد أن شهدت الأيام الثلاثة الماضية نشر مقتطفات منها شملت الحديث عن مانشستر يونايتد وإدارته بالإضافة إلى رالف رانغنيك وتن هاغ وزملاء رونالدو السابقين ختاما بمعاناته بعد وفاة طفله الموسم الماضي.

وعاش النجمان ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو منافسة محتدمة في كرة القدم منذ 2008 عندما توج البرتغالي بأولى كراته الذهبية قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد غريم برشلونة ويحتكر كلاهما الجائزة الكبرى لمدة 10 أعوام.