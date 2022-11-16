تشيزني: سأخوض آخر مونديال في مسيرتي

كشف فويتشيك تشيزني حارس مرمى المنتخب البولندي أن كأس العالم لكرة القدم في قطر على الأرجح ستكون الأخيرة له، لكنه أوضح أنه ليس جاهزا لاعتزال اللعب الدولي.



وأبلغ حارس يوفنتوس الإيطالي شبكة "تي.في.بي" التلفزيونية في مقابلة ستبث كاملة يوم السبت: لا أتخيل الاستمرار في الملاعب حتى 2026 بالشغف ذاته الذي أشعر به اليوم، وهذا يعني أنني لن أمارس كرة القدم.



وواصل: لكن أربعة أعوام فترة طويلة، ويمكن أن يتغير أي شيء. أشعر أنني أخوض كأس العالم للمرة الأخيرة، ربما سأكتشف أنني سأخوض بطولتين بعد ذلك، لا يمكن أن أعدكم بشيء، لكن هذا كان شعوري عندما واجهت السويد.



واستهل تشيزني البالغ عمره 32 عاما مشواره مع بولندا في الفوز 1-صفر على كندا في الثاني 2009، وشدد أنه لا يشعر

بالتقدم في العمر لاعتزال اللعب الدولي.



وأضاف: لكي أوضح الأمر فلا أتخيل أنني سأخوض مباراتي الأخيرة مع المنتخب في كأس العالم، أود أن تكون بطولة استثنائية، أتمنى أن تكون المباراة النهائية في كأس العالم هي الأخيرة لي، حسنا ربما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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