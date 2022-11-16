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كولو مواني فرنسا
كولو مواني لعب مع منتخب فرنسا في أولمبياد طوكيو 2020

كولو مواني يعوض غياب المصاب نكونكو في تشكيلة فرنسا

باريس - رويترز
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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الأربعاء أن راندال كولو مواني مهاجم أينتراخت فرانكفورت سيحل محل كريستوفر نكونكو لاعب لايبزيغ في تشكيلة منتخب فرنسا المشاركة في كأس العالم في قطر.

وتعرض نكونكو لإصابة في الركبة اليسرى خلال تدريب المنتخب يوم الثلاثاء، إذ جاءت الإصابة بعدما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تدخلا قويا بين نكونكو وزميله في الفريق إدواردو كامافينغا.

وخاض كولو مواني (23 عاما) 23 مباراة مع فرانكفورت في جميع المسابقات هذا الموسم وسجل ثمانية أهداف وصنع 11 هدفا.

وخاض أول مباراتين له مع منتخب فرنسا الأول في دوري الأمم في سبتمبر أمام النمسا والدنمارك.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان: مهاجم آينتراخت فرانكفورت الموجود حاليا في اليابان مع ناديه سينضم لمنتخب فرنسا في الدوحة صباح الخميس.

وستلعب فرنسا في المجموعة الرابعة مع أستراليا والدنمارك وتونس، وتستهل مشوارها أمام الأوللى في 22 نوفمبر.

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