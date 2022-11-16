نجم ليفربول: لا فان دايك ولا أليسون.. صلاح أفضل صفقة

أكد الأسكتلندي أندرو روبرتسون نجم ليفربول الإنجليزي أن زميله المصري محمد صلاح أفضل صفقة قام بها النادي منذ انضمامه إليه صيف 2017.

وتعاقد ليفربول مع محمد صلاح في العام 2017 قادماً من روما الإيطالي، وأصبح النجم المصري أفضل هداف للفريق في السنوات الماضية وقاده إلى الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي صيف 2020 للمرة الأولى منذ 30 عاماً، بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا 2019، كما بلغ نهائي البطولة القارية مرتين قبل الخسارة أمام ريال مدريد آخرهما في مايو الماضي.

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وقال الظهير الأيسر عبر مدونة "بيتش سايد" على "يوتيوب" مساء الثلاثاء: التوقيع مع فيرجيل فان دايك كان رائعاً وكذلك التعاقد مع الحارس أليسون، لكن بسبب ما فعله وما ساهم به مع الفريق، سأقول إن محمد صلاح أفضل صفقة قام بها ليفربول خلال تواجدي في النادي، وهو يستحق ذلك.

وأتبع: وقعت مع الفريق في ذات الصيف الذي تعاقد به النادي مع محمد صلاح، ولم يكن الكثير من الضجيج حول هذه الصفقة، لكنه قدم أداء رائعاً ولم يتوقف منذ ذلك الحين.

وخاض صلاح 21 مباراة مع ليفربول خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 14 هدفاً في مختلف البطولات، منها "هاتريك" تاريخي في مرمى رينجرز الأسكتلندي وهو الأسرع في تاريخ البطولة، إذ سجل ثلاثيته خلال ما يقارب 6 دقائق.

