الأرجنتيني بوكيتينو لا يمانع في تدريب المنتخب الإنجليزي

ألمح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إلى أنه منفتح على فكرة خلافة غاريث ساوثغيت في منصب المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، وذلك في حال رحيل الأخير عن منصبه عقب نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وقال بوكيتينو في تصريحات لموقع "ذا أتلتيك": بالطبع علاقتي مع إنجلترا دائما جيدة، وكذلك مع الأكاديميات، نحاول تطوير اللاعبين الشباب للمنتخب، أشعر بالراحة هنا لا يمكنك تعلم ما سيحدث، أنا منفتح على كل شيء.

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وقاد ساوثغيت المنتخب الإنجليزي للدور قبل النهائي بكأس العالم 2018 قبل الوصول لنهائي "يورو 2020" العام الماضي، حيث خسر الفريق بضربات الترجيح في ملعب "ويمبلي" أمام المنتخب الإيطالي.

ورغم ذلك، فإن ساوثغيت يواجه انتقادات عديدة عقب خروج الفريق من دوري الأمم الأوروبية هذا العام، وتعرض لصافرات استهجان من جانب الجماهير حينما خسر أمام إيطاليا في سبتمبر الماضي.



وقضى ماوريسيو معظم مسيرته التدريبية في إنجلترا وتحديداً لمدة تسعة أعوام مع ساوثهامبتون وتوتنهام قبل إقالته من منصبه أواخر 2019.