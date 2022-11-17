رسمياً.. الإصابة تغيب ساديو ماني عن كأس العالم 2022

أعلن مسؤولون يوم الخميس أن ساديو ماني مهاجم السنغال سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر في ضربة قوية لآمال بلاده.

وثارت شكوك حول مشاركة ماني بعدما أصيب في ساقه خلال اللعب مع بايرن ميونخ الألماني منذ أيام قليلة، وتأكد الآن عدم تعافيه في الوقت المناسب.

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وأوضح مسؤولون من الاتحاد السنغالي لكرة القدم إن الفحوص الإضافية أظهرت حاجة ماني للخضوع لجراحة.

وماني هو أبرز لاعبي السنغال ويقود خط الهجوم وسيمثل غيابه ضربة قوية لآمال بلاده في عبور دور المجموعات وتلعب السنغال مع هولندا في المجموعة الأولى يوم الاثنين قبل أن تواجه قطر والإكوادور أيضا.