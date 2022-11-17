صلاح يكتب "وصفة النجاح": أي لاعب يستطيع فعل ما فعلته

أكد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أن أي لاعب عربي قادر على فعل ما فعله الهداف المصري في الملاعب الأوروبية، بشرط التضحية والالتزام ومواجهة الصعوبات المتوقعة.

وفاز صلاح بجائزة "غلوب سوكر" كأفضل لاعب بالعالم بتصويت جماهير "تيك توك" يوم الخميس بالحفل الذي أقيم في دبي.

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وقال صلاح عقب حصوله على الجائزة: أي شخص قادر على فعل ما فعلته أنا، أمضيت 11 عاماً في أوروبا وأستطيع التأكيد أن اللاعب العربي يملك الموهبة مثلما يملكها الأوروبي، لكن الفرق بين العرب وبين الأوروبيين يكمن في العقلية وبعض التفاصيل التي لا نملكها، لكن طالما أنا فعلتها، فأي شخص قادر على فعل ذلك.

وواصل: يجب أن يكون اللاعب جاهزاً لمواجهة الصعوبات في طريقه وكذلك أن يخرج من منطقة الراحة، أنا كرست حياتي لكرة القدم وضحيت بالكثير، حتى في الغذاء والتمارين.

وعن أهدافه الشخصية، أجاب: دائماً ما أحاول مساعدة الفريق والفوز بالبطولات، وبنفس الوقت أبحث عن الأرقام الشخصية لأنه شيء يحفزني.