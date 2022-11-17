"غلوب سوكر": بنزيمة الأفضل.. والجماهير تختار صلاح

توج الفرنسي كريم بنزيمة ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب ضمن جوائز "غلوب سوكر" التي أقيمت يوم الخميس في دبي، وذلك عقب نحو شهر من فوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته.
وتوج أدريانو غالياني، المدير التنفيذي السابق لنادي ميلان الإيطالي ونادي مونزا الإيطالي الحالي بجائزة أفضل مدير تنفيذي، والإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل مدافع، والبرازيلي روماريو بجائزة أفضل مسيرة لاعب بالمشاركة مع واين روني لاعب مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي سابقاً، وزلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي حالياً ولاعب المنتخب السويدي.
وفاز محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب، وفق استفتاء متابعي منصة "تيك توك"، بينما نال النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي بجائزة أفضل لاعب شاب، وأليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعبة.
وفاز ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل نادي كرة قدم للرجال.
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