استبدال غايا المصاب بالشاب بالدي

لن يتمكن الظهير الأيسر خوزيه غايا من المشاركة مع المنتخب الإسباني في نهائيات مونديال قطر الذي ينطلق يوم الأحد وذلك بعدما استبعد عن التشكيلة المتواجدة في الدوحة نتيجة تعرضه لإصابة في الكاحل الأيمن، وفق ما أعلن الاتحاد الإسباني الذي استبدله بلاعب برشلونة الشاب أليكس بالدي.

وقال بيان الاتحاد الإسباني "يغادر الجناح قطر مع الحب والاحترام والتقدير من زملائه في الفريق وكامل الاتحاد الإسباني لكرة القدم"، مضيفاً "لن يكون خوزيه لويس غايا مع إسبانيا في مونديال قطر".

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وتعرّض ظهير فالنسيا لالتواء في الكاحل الأيمن الأربعاء خلال التمارين، واعتُقِدَ في بادئ الأمر أن الإصابة طفيفة ولا تهدّد مشاركته في مونديال قطر.

لكن "بعد تحليل الموقف بعناية والتشاور المتواصل مع الخدمات الطبية في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، اتخذ لويس إنريكي قراره باستبدال ظهير فالنسيا الذي تعرض لإصابة عرضية يوم الأربعاء خلال تدريبات بعد الظهر في عمان".

ولاحقاً، قال الاتحاد الإسباني إنه "بعد تأكيد غياب خوزيه لويس غايا بسبب الإصابة، قرر الطاقم الفني استبداله بأليكس بالدي... أخذ لويس أنريكي بعين الاعتبار تألقه في بداية الموسم".

وغاب غايا عن المباراة التحضيرية الأخيرة التي خاضها فريق المدرب لويس إنريكي يوم الخميس ضد الأردن في عمان (3-1) قبل السفر مباشرة الى الدوحة.

ويتواجد بديله بالدي (19 عاماً) حالياً مع منتخب تحت 21 عاماً الذي يختتم مبارياته لهذا العام بمواجهة اليابان مساء يوم الجمعة في إشبيلية.

وبانضمامه الى المنتخب الأول للمرة الأولى في مسيرته، يرفع بالدي عدد لاعبي برشلونة في تشكيلة إسبانيا لمونديال قطر الى ثمانية.

ويأتي خبر استبعاد غايا واستبداله ببالدي قبل خمسة أيام من المباراة الأولى لإسبانيا في نهائيات قطر ضد كوستاريكا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم ألمانيا واليابان ويحق لأي منتخب أن يجري تعديلاً على تشكيلة الـ26 لاعباً للنهائيات قبل 24 ساعة من موعد المباراة الأولى.