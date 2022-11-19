أزبليكويتا: إسبانيا تسعى للتخلص من الكوابيس

قال المدافع الإسباني الدولي سيزار أزبليكويتا إن منتخب بلاده بطل العالم سابقا يتمنى نسيان ما تعرض لها خلال نسختي كأس العالم لكرة القدم في عامي 2014 و2016 في الوقت الذي يملك فيه فرصة للانطلاق بكل قوة مجددا بتشكيلة جديدة تضم العديد من اللاعبين الشبان الواعدين.



وهيمنت إسبانيا على كرة القدم العالمية ما بين 2008 و2012 عندما فازت بكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا وببطولتي أوروبا 2008 و2012 لكنها ودعت نسخة كأس العالم 2014 في البرازيل من دور المجموعات ثم خرجت من دور 16 بعدها بأربعة أعوام في روسيا.



وغادر اللاعبون المخضرمون الفائزون بكأس العالم في 2010 المنتخب بعد ذلك فيما عدا لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس، بينما اختار المدرب لويس إنريكي 14 لاعبا عمر كل منهم 25 عاما أو أقل.



وقال أزبليكويتا الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة للصحافيين قبل مباراة فريقه الأولى في النهائيات أمام كوستاريكا الأربعاء المقبل ضمن المجموعة الخامسة: بالتأكيد لم تكن آخر تجربتين الأفضل بالنسبة لنا. أمامنا فرصة جديدة مع فريق شاب. الفارق الأكبر عن أخر نسختين في كأس العالم هو وجود بوسكيتس فقط من الفريق الفائز باللقب. علينا أن نتحد.. فكرة القدم تزاد تنافسا في كل يوم ونأمل في تحقيق نتائج أفضل من التجارب الأخيرة.



وأشاد أزبليكويتا بثقة لاعب وسط برشلونة الشاب غافي (18 عاما) الذي ساعد منتخب بلاده في تصدر مجموعته بالدوري الأوروبي وكذلك أشاد بأنسو فاتي (20 عاما) وقال إن الأخير يمكن أن يشكل صداعا لمدافعي الفرق المنافسة.



وأضاف أزبليكويتا: فاتي يضيف الكثير إلى الفريق. فهو شاب في مستهل مسيرته لكنه رغم ذلك يتسم بالجرأة. هو يبحث عن ثغرات ويخلق الفرص. وبالطبع نحن نملك لاعبين متعددي المواهب والقدرات ويمكن أن يكون أنسو في غاية الأهمية. حاليا يقدم أداء جيدا جدا.



وفاز أزبليكويتا (33 عاما) بكل الألقاب الممكنة مع فريقه تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز وقال إن التتويج بلقب عالمي مع منتخب إسبانيا سيكون أفضل ختام لمسيرته في الملاعب.



وقال عن ذلك: بدأت مسيرتي مع منتخب إسبانيا في 2013 في قطر في مواجهة أوروغواي لذا سيكون الفوز بكأس العالم هنا مع هذه المجموعة الهائلة رائعا. في هذه البطولة لا يتعين علينا ارتكاب أي أخطاء. لذا يتعين علينا البدء بصورة جيدة. بالطبع أود إضافة جائزة هذه البطولة لخزانة جوائزي.



وفي دور المجموعات أيضا ستلتقي إسبانيا مع منتخبي ألمانيا واليابان.

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