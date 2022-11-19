إنريكي: أتمنى فوز الأرجنتين بكأس العالم

أعرب لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم، عن اعتقاده بأن المنتخب الألماني لديه فرصة جيدة للفوز ببطولة كأس العالم التي ستنطلق فعالياتها في قطر يوم الأحد.

وخلال أول بث مباشر له من العاصمة القطرية الدوحة، قال إنريكي "52 عاما" مساء الجمعة: المنتخبات المرشحة بالنسبة لي هي البرازيل والأرجنتين وكذلك ألمانيا التي فازت باللقب أربع مرات.

مادة اعلانية

وأضاف إنريكي: وكذلك إسبانيا، وبالطبع هناك فرق يمكن أن تكون مفاجأة مثل إنجلترا أو هولندا.

يذكر أن إسبانيا ستواجه ألمانيا واليابان وكوستاريكا ضمن المجموعة الخامسة في الدور التمهيدي من نهائيات كأس العالم.

وكتبت صحيفة "موندو ديبورتيفا" الإسبانية أن نحو 150 ألف متفرج تابعوا أول بث مباشر لإنريكي عبر منصة "تويتش" وأمكنهم أيضا توجيه أسئلة له.

وتابع إنريكي أنه يتمنى أن يفوز المنتخب الأرجنتيني بالبطولة في حال لم يتمكن المنتخب الإسباني من الفوز بها.

وكتبت صحيفة "لا بانغوارديا" الإسبانية أن المنتخب الإسباني يتسم بالطابع الشبابي على نحو خاص حيث يبلغ المتوسط العمري للاعبيه 3ر25 عاما مشيرة إلى أنه لا توجد فرق في البطولة لديها متوسط عمري أقل من متوسط أعمار المنتخب الإسباني سوى المنتخب الأميركي والمنتخب الغاني.

وفي النهاية، دعا إنريكي المشجعين إلى تقديم مقترحات بخصوص ما يتعين عليه فعله في حال فوز المنتخب الإسباني بالبطولة وقال: سأتقبل مقترحات في حال فوزنا وذلك على الرغم من أن زوجتي لا يعجبها هذا. يمكنني أن أصبغ شعري أو أن أعمل ثقبا للتزيين.