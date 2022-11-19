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لاعب إسبانيا وبرشلونة السابق

إنييستا يثق في شبان إسبانيا

مكسيكو سيتي - رويترز
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كشف أندريس إنييستا لاعب وسط إسبانيا السابق الفائز بكأس العالم إن فريق المدرب لويس إنريكي الشاب يتمتع بخبرة كبيرة على مستوى الأندية بما يؤهلهم لتحقيق نجاح دولي.

ويستند أبطال العالم 2010 على جيل جديد من المواهب مع استبعاد تياغو لاعب وسط ليفربول وديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

ويُنتظر الكثير من ثنائي برشلونة الشاب بيدري وغافي في نهائيات قطر، وأكد إنييستا أنه يثق تماما فيهما، وفي بقية اللاعبين.

وأضاف إنييستا أسطورة برشلونة السابق ولاعب فيسل كوبي الياباني حاليا "إنهم صغار لكنهم يلعبون في الفريق الأول، لاعبون بارزون ويتحملون الكثير من المسؤولية ولديهم فرصة لتقديم أفضل ما لديهم، إنه تحدِ هم متحمسون له وعلى دراية بقدرتهم على القيام بعمل جيد... شخصيا أحب هذا الفريق وأحب المجموعة التي اختارها المدرب".

ويرغب إنييستا، صاحب هدف الفوز الذي منح إسبانيا لقب كأس العالم الوحيد لها، في أن تذهب بلاده بعيدا في النهائيات.

وتابع "أتمنى وأرجو أن تفوز إسبانيا بكأس العالم. توقعاتي طموحة دائما".

وتلعب إسبانيا ضد كوستاريا في افتتاح مبارياتها في المجموعة الخامسة، قبل مواجهة ألمانيا واليابان.

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