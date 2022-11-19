زي روبرتو: "الثقافة القديمة" سبب مهاجمة استدعاء ألفيش

كشف زي روبرتو لاعب وسط البرازيل السابق إن الانتقادات بسبب استدعاء داني ألفيش لقائمة كأس العالم تأتي بسبب الثقافة القديمة بالهجوم على المخضرمين الذين يمثلون الكرة البرازيلية، وهو ما حدث معه في نهائيات 2006.

وتعرض تيتي مدرب البرازيل لانتقادات من وسائل إعلام محلية بعد ضم ألفيس البالغ عمره 39 عاما، والذي خاض مباراته الأخيرة في سبتمبر الماضي وتعافي مؤخرا من إصابة في الركبة.

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وأبلغ زي روبرتو موقع (يو.أو.إل) البرازيلي "أزمة (كبر) السن ثقافية. اختبرتها بنفسي بعد أن عدت للبرازيل بعد كأس العالم 2006. من الصعب تغيير هذه العقلية لأنها جزء من ثقافة المشجعين البرازيليين والصحافة. في حالتي، واجهت هذه المشكلة الشائعة. ومما رأيته، لم يتم تخطي هذا الأمر بعد، وهو مستمر حتى يومنا هذا".

وشارك زي روبرتو في كأس العالم 2006 في ألمانيا، بعمر 32 عاما، بعد العودة للبرازيل عقب مسيرة طويلة في أوروبا، ما أثار انتقادات في بلده.

وأضاف زي روبرتو (48 عاما) أن خبرة ألفيس ستضيف قيمة للفريق الذي يعد من المرشحين للفوز باللقب في قطر.

وواصل "خبرة داني ألفيس مهمة للفريق. سطع لاعبون جدد في أوروبا، لكنهم يلعبون أول كأس عالم لهم. تحتاج للاعبين أصحاب خبرات لدعمك، تم ضمه بسبب النتائج الرائعة التي حققها في مسيرته ولأنه يستطيع تقديم الإضافة في كأس العالم سواء داخل الملعب أو خارجه".

وتبدأ البرازيل رحلتها نحو الفوز باللقب السادس وتعزيز رقمها القياسي، باللعب ضد صربيا يوم الخميس قبل مواجهة سويسرا والكاميرون في المجموعة السابعة.