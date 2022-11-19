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فولكروغ شارك أمام في عمان في اللقاء الودي

فولكروغ يغيب عن تدريبات منتخب ألمانيا

الدوحة - د ب أ
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أكمل المنتخب الألماني لكرة القدم مرانه في قطر يوم السبت، بمشاركة لاعب خط الوسط توماس مولر والمدافع أنطونيو روديغر، ولكن بدون مشاركة المهاجم نيكلاس فولكروج.

وغاب فولكروغ عن المران بسبب نزلة برد ولم يتضح بعد ما إذا كان اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة مع المنتخب الألماني في مباراته الأولى بالبطولة أمام المنتخب الياباني يوم الأربعاء المقبل.

وشارك مهاجم فريق فيردر بريمن للمرة الأولى مع المنتخب الألماني في مباراة ودية أمام المنتخب العماني يوم الأربعاء الماضي، وسجل هدف الفوز في المباراة التي انتهت بنتيجة 1 - صفر.

وانضم مولر وروديغر للفريق بعد أن غابا لعدة أسابيع بسبب الإصابة. وفي الـ15 دقيقة المفتوحة لوسائل الإعلام خلال التدريبات، لم تكن هناك أي مشكلة بالنسبة للثنائي.

كما استعاد هانزي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني، الحارس مارك أندريه تير شتيغن بعد تأخر وصوله لمعسكر المنتخب بسبب عسر هضم.

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