قبل ملاقاة السعودية.. قلق في الأرجنتين بسبب جاهزية ميسي

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كشفت تقارير إعلامية، يوم السبت، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعاني من حمل زائد، وذلك قبل ثلاثة أيام من ملاقاة السعودية في افتتاح مواجهات المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم 2022.
وبحسب وسائل الإعلام الأرجنتينية لم يشارك نجم باريس سان جيرمان في التدريبات الجماعية لمنتخب الأرجنتين، واكتفى بإجراء تدريبات فردية في مران، يوم السبت، ما أثار قلق الجماهير الأرجنتينية.
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ولفتت التقارير إلى أن ميسي يعاني من حمل زائد ومن المتوقع أن يكون جاهزا لمواجهة السعودية.
ووتواجد الأرجنتين في المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية وبولندا والمكسيك.
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