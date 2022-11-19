ليفاندوفسكي يحلم بالتسجيل في كأس العالم

يحلم روبرت ليفاندوفسكي بتسجيل أول هدف له في كأس العالم، في الوقت الذي يسعى فيه المنتخب البولندي لتعويض إخفاقاته في بطولات كأس العالم السابقة.

ولا يزال ليفاندوفسكي واحدا من أفضل الهدافين في العالم، حيث سجل 18 هدفا في كل البطولات هذا الموسم، ولم يسجل أي لاعب أكثر منه سوى إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي (23 هدفا) وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان (19 هدفا)، في الدوريات الخمس الكبرى.

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ويحتل مهاجم برشلونة صدارة ترتيب هدافين منتخب بلاده برصيد 76 هدفا في 134 مباراة، لكنه رغم ذلك لم يسجل أي هدف في كأس العالم.

ولم ينجح المنتخب البولندي في التأهل لكأس العالم في 2010 و2014 وسجل هدفين فقط في نسخة 2018 بروسيا في دور المجموعات، ويتمنى ليفاندوفسكي تصحيح أخطاء المشاركات السابقة لبولندا.

وقال المهاجم البالغ من العمر "34 عاما" في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): أنا أفكر في كأس العالم الماضية بالفعل.

وأضاف: التسجيل في كأس العالم سيكون حلما كبيرا وسأفعل كل ما بوسعي من أجل هذا الحلم، أتمنى أن يحدث ذلك في النسخة الحالية.

وساهم ليفاندفوسكي في 13 هدفا لبولندا في تصفيات كأس العالم حيث سجل تسعة أهداف وصنع أربع أهداف، أي أكثر من ضعف أهداف زملائه في المنتخب.