"تاريخ المضيف" يدعم قطر أمام الأكوادور

يتطلع منتخب قطر إلى مواصلة نجاحات أصحاب الأرض، عندما يواجه نظيره الأوكوادوري في افتتاح كأس العالم 2022، يوم الأحد.
ويشهد ملعب استاد البيت بمدينة الخور المواجهة التي تعتبر تاريخية للمنتخب الملقب بـ "العنابي"، كونه سيخوض المشاركة الأولى في العرس العالمي، بعدما تأهل باعتباره البلد المضيف.
ومنذ 2006 وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقليدا بأن يلعب المستضيف مواجهة الافتتاح، علما أنه لم يسبق وأن تعرض المضيف للهزيمة في مباراته الأولى أو الافتتاحية.
1930
استضافت الأوروغواي أول نسخة للمونديال، رغم أنها لم تلعب المباراة الافتتاحية للبطولة، إذ لم يكن التقليد الحالي متبعا حينها، إلا أنها فازت على بيرو في مباراتها الأولى بهدف نظيف.
1934
أقيمت جميع مباريات الجولة الأولى في وقت واحد بإيطاليا، وتمكن المضيف من سحق الولايات المتحدة الأميركية 7-1 في العاصمة روما.
1938
تمكنت فرنسا من الفوز في مباراتها الأولى على بلجيكا بنتيجة 3-1، وكانت آخر نسخة تقام قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية.
1950
تواصل العرس العالمي بعد التوقف لمدة 12 عاماً بسبب الحرب، وشهد استاد "ماراكانا" الشهير استضافة مباراة الافتتاح لأصحاب الأرض البرازيل ضد المكسيك، والتي انتهت برباعية نظيف لـمصلحة "السيليساو".
1954
نظمت النسخة الخامسة في سويسرا، وتفوق المضيف على إيطاليا بنتيجة 2-1.
1958
في مباراته الأولى تمكن منتخب السويد من مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية للمستضيفين بالفوز على المكسيك بثلاثية نظيفة.
1962
أقيمت 4 مواجهات في وقت واحد، ومجدداً تمكن البلد المضيف من الفوز، عندما نجحت تشيلي في الفوز على سويسرا 3-1.
1966
على استاد ويمبلي تعادلت إنجلترا سلبيا مع أوروغواي، وكانت أول مرة لا يحقق فيها المستضيف الفوز.
1970
شهد أكثر من 100 ألف مشجع على ملعب "أزتيكا" التعادل السلبي للمضيف منتخب المكسيك مع الاتحاد السوفيتي.
1974
من مونديال 1974 كان حامل اللعب دائما هو الذي يلعب المباراة الافتتاحية حتى نسخة 2006، وافتتحت ألمانيا أولى مبارياتها في النسخة التي استضافتها بالفوز على تشيلي بهدف دون مقابل.
1978
تمكنت الأرجنتين من الفوز في مباراتها الأولى على المجر 2-1.
1982
على غرار إنجلترا والمكسيك افتتاح المنتخب الإسباني مشواره في البطولة التي احتضنها بالتعادل مع هندوراس 1-1.
1986
أصبحت المكسيك أول دولة تستضيف بطولتي كأس العالم، وفاز في مباراته الأولى على بلجيكا 2-1.
1990
بدأت إيطاليا مشوارها بالفوز على النمسا بهدف.
1994
بات المنتخب الأميركي رابع منتخب مضيف يتعادل في مباراته الأولى، بعدما تعادلت أميركا مع سويسرا بهدف لمثله.
1998
بدأت فرنسا صاحب الأرض والجمهور مشوارها بتحقيق الانتصار وبنتيجة كبيرة على جنوب إفريقيا 3-0.
2002
في أول نسخة للمونديال على الأراضي الآسيوية، عندما نظم في اليابان وكوريا الجنوبية، بدأ منتخب اليابان مشوارهم بالتعادل مع بلجيكا 2-2، بينما فازت كوريا الجنوبية 2-0 على بولندا.
2006
عادت مباريات الافتتاح إلى أصحاب الأرض، وسجلت ألمانيا فوزا كبيرا على كوستاريكا حينها 4-2.
2010
لم يظهر منتخب جنوب إفريقيا بالصورة المطلوبة في أول بطولة تقام في إفريقيا، بعدما تعادل في المباراة الافتتاحية مع المكسيك 1-1.
2014
تمكنت البرازيل من الفوز على كرواتيا بنتيجة 3-1 في المباراة الافتتاحية.
2018
في النسخة الماضية، بدأت روسيا أول مونديال يقام على أرضها بالفوز على السعودية 5-0.
-
برناردو: مشاكل رونالدو تخصّه وحده.. كأس العالم أهمطمأن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي برناردو سيلفا أن الأجواء "ممتازة" في المنتخب البرتغالي عشية انطلاق مونديال قطر، وذلك رغم الجدل الذي تسبب به انتقاد ... رياضة
-
مهاجم إيران: نركز على كرة القدم فقط رغم واجباتنا تجاه الشعبيسعى المنتخب الإيراني إلى تجاوز الأحداث التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، بعدما اندلعت احتجاجات عنيفة هناك في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لخوض ... رياضة
-
الأزمة القلبية جعلت إريكسن يقدر أسرته وكرة القدمكشف كريستيان إريكسن صانع لعب منتخب الدنمارك أن تعافيه من أزمة قلبية تعرض لها داخل الملعب قبل 18 شهرا جعلته يقدر الحياة ويستمتع مع عائلته لكنها جعلت ... رياضة