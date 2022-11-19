"تاريخ المضيف" يدعم قطر أمام الأكوادور

يتطلع منتخب قطر إلى مواصلة نجاحات أصحاب الأرض، عندما يواجه نظيره الأوكوادوري في افتتاح كأس العالم 2022، يوم الأحد.

ويشهد ملعب استاد البيت بمدينة الخور المواجهة التي تعتبر تاريخية للمنتخب الملقب بـ "العنابي"، كونه سيخوض المشاركة الأولى في العرس العالمي، بعدما تأهل باعتباره البلد المضيف.

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ومنذ 2006 وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقليدا بأن يلعب المستضيف مواجهة الافتتاح، علما أنه لم يسبق وأن تعرض المضيف للهزيمة في مباراته الأولى أو الافتتاحية.

1930

استضافت الأوروغواي أول نسخة للمونديال، رغم أنها لم تلعب المباراة الافتتاحية للبطولة، إذ لم يكن التقليد الحالي متبعا حينها، إلا أنها فازت على بيرو في مباراتها الأولى بهدف نظيف.

1934

أقيمت جميع مباريات الجولة الأولى في وقت واحد بإيطاليا، وتمكن المضيف من سحق الولايات المتحدة الأميركية 7-1 في العاصمة روما.

1938

تمكنت فرنسا من الفوز في مباراتها الأولى على بلجيكا بنتيجة 3-1، وكانت آخر نسخة تقام قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية.

1950

تواصل العرس العالمي بعد التوقف لمدة 12 عاماً بسبب الحرب، وشهد استاد "ماراكانا" الشهير استضافة مباراة الافتتاح لأصحاب الأرض البرازيل ضد المكسيك، والتي انتهت برباعية نظيف لـمصلحة "السيليساو".

1954

نظمت النسخة الخامسة في سويسرا، وتفوق المضيف على إيطاليا بنتيجة 2-1.

1958

في مباراته الأولى تمكن منتخب السويد من مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية للمستضيفين بالفوز على المكسيك بثلاثية نظيفة.

1962

أقيمت 4 مواجهات في وقت واحد، ومجدداً تمكن البلد المضيف من الفوز، عندما نجحت تشيلي في الفوز على سويسرا 3-1.

1966

على استاد ويمبلي تعادلت إنجلترا سلبيا مع أوروغواي، وكانت أول مرة لا يحقق فيها المستضيف الفوز.

1970

شهد أكثر من 100 ألف مشجع على ملعب "أزتيكا" التعادل السلبي للمضيف منتخب المكسيك مع الاتحاد السوفيتي.

1974

من مونديال 1974 كان حامل اللعب دائما هو الذي يلعب المباراة الافتتاحية حتى نسخة 2006، وافتتحت ألمانيا أولى مبارياتها في النسخة التي استضافتها بالفوز على تشيلي بهدف دون مقابل.

1978

تمكنت الأرجنتين من الفوز في مباراتها الأولى على المجر 2-1.

1982

على غرار إنجلترا والمكسيك افتتاح المنتخب الإسباني مشواره في البطولة التي احتضنها بالتعادل مع هندوراس 1-1.

1986

أصبحت المكسيك أول دولة تستضيف بطولتي كأس العالم، وفاز في مباراته الأولى على بلجيكا 2-1.

1990

بدأت إيطاليا مشوارها بالفوز على النمسا بهدف.

1994

بات المنتخب الأميركي رابع منتخب مضيف يتعادل في مباراته الأولى، بعدما تعادلت أميركا مع سويسرا بهدف لمثله.

1998

بدأت فرنسا صاحب الأرض والجمهور مشوارها بتحقيق الانتصار وبنتيجة كبيرة على جنوب إفريقيا 3-0.

2002

في أول نسخة للمونديال على الأراضي الآسيوية، عندما نظم في اليابان وكوريا الجنوبية، بدأ منتخب اليابان مشوارهم بالتعادل مع بلجيكا 2-2، بينما فازت كوريا الجنوبية 2-0 على بولندا.

2006

عادت مباريات الافتتاح إلى أصحاب الأرض، وسجلت ألمانيا فوزا كبيرا على كوستاريكا حينها 4-2.

2010

لم يظهر منتخب جنوب إفريقيا بالصورة المطلوبة في أول بطولة تقام في إفريقيا، بعدما تعادل في المباراة الافتتاحية مع المكسيك 1-1.

2014

تمكنت البرازيل من الفوز على كرواتيا بنتيجة 3-1 في المباراة الافتتاحية.

2018

في النسخة الماضية، بدأت روسيا أول مونديال يقام على أرضها بالفوز على السعودية 5-0.