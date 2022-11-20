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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مناسبة
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان يصل قطر لحضور افتتاح كأس العالم

العربية.نت
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وصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى قطر يوم الأحد تلبية لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر يوم الأحد بمواجهة منتخب قطر المستضيف أمام الإكوادور في ملعب البيت ضمن مواجهات المجموعة الأولى التي تضم منتخبات هولندا والسنغال.

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