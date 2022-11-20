توريس: لا ضغوط بسبب علاقتي بابنة إنريكي

قال فيران توريس جناح منتخب إسبانيا إن علاقته بابنة المدرب لويس إنريكي ليست ضمن التحديات الكبرى التي يواجهها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.



وأبلغ توريس مؤتمرا صحافيا يوم الأحد ردا على سؤال بشأن ما إذا كان يشعر بالضغط نتيجة العلاقة: لا، على الإطلاق. أعتقد أن كلينا يعرف كيف يفرق بين الأمور الشخصية والمهنية. أعتقد أن علينا أن نتعامل مع الموضوع بصورة طبيعية، ونحن على وفاق.



وفي وقت سابق هذا العام، كشف توريس (22 عاما) عن علاقته بابنة لويس إنريكي، سيرا مارتينيز التي تبلغ هي الأخرى من العمر 22 عاما.



ومزح لويس إنريكي بهذا الخصوص يوم السبت في رده على سؤال بشأن اللاعب الذي يرى فيه نفسه داخل الملعب.



وقال في محادثة عبر الإنترنت: الأمر في غاية السهولة، إنه السيد فيران توريس، وإلا ستقوم ابنتي بقطع رأسي.



ويتوقع توريس أن تكون مواجهة كوستاريكا يوم الأربعاء في مستهل مشوار إسبانيا بكأس العالم صعبة.



وقال لاعب برشلونة: عندما تواجه فريقا يغلق خطوطه، فإن المباراة دائما ما تكون أصعب. سيكون اللعب مغلقا جدا وسيكون أمرا صعبا.

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