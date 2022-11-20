فان دايك: أشعر بالحزن بسبب ماني

أعرب قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك عن حزنه بسبب ما حصل مع زميله السابق في ليفربول الإنجليزي نجم السنغال ساديو ماني، وذلك عشية اللقاء بين المنتخبين في مونديال قطر في كرة القدم.

وتعرضت السنغال لضربة قاسية بخسارة جهود مانيه بسبب إصابة في ساقه اليمنى تعرض لها خلال مباراة فريقه الجديد بايرن ميونيخ مع فيردر بريمن (6-1) في الدوري الألماني في الثامن من الشهر الحالي، أي في المباراة الأخيرة مع النادي البافاري قبل الالتحاق بمنتخب بلاده لخوض نهائيات مونديال قطر.

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ورغم الإصابة، استدعي هداف ليفربول السابق الذي تألق بجانب فان دايك في صفوف "الحمر" قبل أن يقرر الصيف المنصرم الرحيل إلى بايرن ميونيخ، إلى تشكيلة بلاده للنهائيات العالمية لكن تبين أنه بحاجة لعملية جراحية ما حرمه من خوض البطولة.

وعشية لقاء السنغال في منافسات المجموعة الأولى التي تضم قطر المضيفة والإكوادور، كشف فان دايك أنه تحدث إليه في الصباح التالي بعد إعلان الخبر: أنا حزين من أجله. أعلم حجم العمل الذي بذله من أجل ذلك المونديال.

وأقر: من الواضح أنهم سيفتقدونه جداً وأمل أن نستفيد بدورنا من ذلك بعض الشيء.