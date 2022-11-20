قرار مفاجئ من مدرب منتخب فرنسا.. بشأن بديل بنزيمة

في خطوة مفاجئة، قرر ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا حامل اللقب عدم الاستعانة ببديل لكريم بنزيمة الذي استبعد من تشكيلة المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، بسبب الإصابة وقرر خوض النهائيات بمنتخب مكون من 25 لاعبا فقط.
فردا على سؤال إمكانية استعانته ببديل للفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم قال ديشان "لا".
كما أضاف قائلا: هذه مجموعة متميزة. في كل ما يقومون به في الملعب وخارجه. هذه مجموعة متحدة.
توقف سريعاً
وكان بنزيمة تدرب مع المنتخب الفرنسي لأول مرة منذ الوصول إلى قطر يوم السبت، لكنه اضطر للتوقف سريعا بسبب إصابة في الفخذ وبعد الفحوص تقرر استبعاده من البطولة.
وأصبح بنزيمة ثاني لاعب فرنسي ينضم لقائمة الإصابات في أقل من أسبوع، بعد المهاجم كريستوفر نكونكو الذي أصيب خلال التدريب وانضم راندال كولو مواني للفريق بدلا منه.
فيما كان لاعبا الوسط البارزان بول بوغبا ونغولو كانتي ، استبعدا من المشاركة في البطولة بسبب الإصابة قبل أن يعلن ديشان تشكيلته للنهائيات.
يشار إلى أن فرنسا ستبدأ مسيرة الدفاع عن اللقب بمواجهة أستراليا، يوم الثلاثاء المقبل قبل أن تواجه منتخبي الدنمارك وتونس ضمن المجموعة الرابعة بعد ذلك.
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