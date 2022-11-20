نيفيز: رونالدو أثار الجدل

أكد روبن نيفيز لاعب خط وسط المنتخب البرتغالي لكرة القدم أن زميله كريستيانو رونالدو قائد الفريق يبدو بحالة رائعة للغاية وأنه في قمة مستواه قبل بدء مسيرة الفريق في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وأوضح نيفيز "25 عاما" في تصريحاته يوم الأحد بمعسكر الفريق التدريبي في الشحانية بالقرب من الدوحة: من كل ما رأيته في التدريبات، يبدو رونالدو بمستوى رائع. رغم المشكلة التي تعرض لها مؤخرا مع ناديه مانشستر يونايتد.

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وغاب رونالدو "37 عاما" عن صفوف المنتخب البرتغالي في مباراته الودية، التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي 4-0 على نيجيريا يوم الخميس الماضي، بسبب مشاكل في المعدة، ولكنه تدرب بشكل طبيعي مع الفريق يوم السبت للمرة الأولى.

وأثار رونالدو الجدل مؤخرا من خلال مقابلة أدلى فيها بانتقادات حادة ضد ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي في ظل ابتعاده عن تشكيلة الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال نيفيز لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي: هذا لا يقلقني على الإطلاق. نعلم جيدا أننا نستطيع العمل سويا بشكل جيد. إذا كان الفريق جيدا، سيظهر رونالدو بشكل رائع.

وأوضح أن المقابلة التي أدلى بها رونالدو لم تثر أي جدل في صفوف المنتخب البرتغالي. وأشار إلى أن هناك جدلا كثيرا في الخارج وفي وسائل الإعلام.

ويستهل المنتخب البرتغالي مسيرته في البطولة يوم الخميس المقبل بمواجهة نظيره الغاني ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالدور الأول للمونديال القطري، كما يلتقي الفريق في المباراتين التاليتين بالمجموعة منتخبي أوروغواي وكوريا الجنوبية.