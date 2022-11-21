أخطاء ميندي تمنح هولندا نقاط السنغال

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حقق المنتخب الهولندي فوزا في الدقائق الأخيرة على نظيره السنغالي 2- صفر، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس العالم لكرة القدم.
وسجل كودي غاكبو الهدف الأول للمنتخب الهولندي في الدقيقة 84، قبل أن يضيف دافي كلاسين الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وتسبب الحارس السنغالي ميندي في الهدفين.
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يذكر أن المنتخب الهولندي سيلعب في الجولة الثانية من المجموعة مع نظيره الإكوادوري يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب المنتخب السنغالي مع نظيره القطري في اليوم ذاته.
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