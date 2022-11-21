الإفراج عن غرينوود وتحديد موعد محاكمته

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مرة أخرى أفرجت السلطات بكفالة عن ميسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى فبراير المقبل قبل أن يمثل أمام القضاء للمحاكمة بتهم محاولة الاغتصاب والاعتداء على امرأة.
واعتقلت السلطات اللاعب البالغ عمره 21 عاما في يناير بعد أن نشرت امرأة صورا ومقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تدين من خلالها تعرضها لعنف جسدي.
وأفرجت محكمة في مانشستر بكفالة عن غرينوود في أكتوبر الماضي وأفرج عنه ثانية حتى العاشر من فبراير المقبل بنفس الشروط بعد مثوله أمام المحكمة اليوم الاثنين.
وتقرر أن تبدأ المحاكمة في 27 نوفمبر 2023.
ولم يعلق اللاعب أو أي ممثل عنه على الادعاءات في أي مرحلة.
ولا يزال اللاعب موقوفا بقرار من النادي حتى انتهاء إجراءات التقاضي.
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