كارفاخال يغيب عن تدريبات إسبانيا

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ربما يضطر المنتخب الإسباني لكرة القدم لخوض مباراته الأولى في بطولة كأس العالم أمام كوستاريكا يوم الأربعاء بدون المدافع داني كارفاخال.
وغاب كارفاخال "30 عاما" عن التدريبات يوم الاثنين بسبب نزلة برد. ومن الممكن أن يلعب بدلا منه سيزار أزبيليكويتا.
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في المقابل، عاد المهاجم ألفارو موراتا للتدريبات حيث كان مريضا مثل كارافاخال، بالإضافة إلى أنه كان يعاني من مشاكل في المعدة.
ويلتقي المنتخب الإسباني، بطل العالم 2010، مع المنتخب الألماني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة يوم الأحد المقبل، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الياباني.
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