كيروش ينتقد مشجعي إيران عقب الهزيمة القاسية

انتقد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، مشجعي فريقه، عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق 2 - 6 أمام منتخب إنجلترا، يوم الاثنين، في لقائه الافتتاحي بنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

ونصح كيروش: أولئك الذين ليسوا على استعداد لدعم منتخب إيران بالبقاء في المنزل.

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وجرت المباراة، التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات بالمونديال، في أجواء مشحونة للغاية، حيث رفض لاعبو منتخب إيران ترديد نشيدهم الوطني في إعلان واضح للتضامن مع المتظاهرين المناهضين للحكومة في بلادهم.

كما تعالت صافرات الاستهجان خلال عزف النشيد، بينما شوهد بعض المشجعين الإيرانيين يحملون لافتات تعلن دعمهم لحقوق المرأة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد المباراة، دعا كيروش الجماهير الإيرانية لتقديم دعمها غير المشروط للاعبيه.

قال كيروش: أرجوكم ، أيها المعلمون، والأخلاقيون، دعوا الفتية يلعبون المباراة. إنهم يريدون فقط أن يمارسوا كرة القدم.

أضاف كيروش: آمل أن يمدحهم لاعبو إنجلترا وويلز والولايات المتحدة الأميركية على تحليهم بالشجاعة للعب المباراة. إنهم هنا لجلب الفخر والسعادة للشعب.

أوضح المدرب البرتغالي: أنتم لا تعرفون ما الذي كان يعاني منه اللاعبون وراء الكواليس لأنهم يريدون فقط لعب كرة القدم. أيا كان ما يقولونه اللاعبون، فإنهم النقاد يريدون قتلهم.

وتابع: الجميع يدرك أن الظروف الحالية لبيئة لاعبي فريقي ليست أفضل بيئة. إنهم بشر، إنهم فتية.

وشدد كيروش: اللاعبون لديهم حلم واحد فقط، اللعب من أجل البلد، ومن أجل الشعب. إنني فخور للغاية بالطريقة التي يقفون بها ويواصلون القتال.

واختتم كيروش تصريحاته قائلا: أنا فخور جدًا بما قاموا به ولكن بالطبع في عامي 2014 و 2018 حصلنا على دعم كامل من الجماهير. لقد رأيت ما حدث اليوم، ينبغي أن يظل المشجعون غير المستعدين لدعم الفريق في المنزل.